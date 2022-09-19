Опубликовано видео с признанием россиянина, убившего родителей в Турции Убивший родителей в Анталье россиянин лечился в психиатрической больнице

Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россиянин Дмитрий Степанов признался в убийстве отца и матери, совершенном в пятизвездочном отеле в Анталье. В видеообращении, опубликованном RT, молодой человек рассказал, что мечтал расправиться с отцом с детства, поскольку тот его избивал.

Я сегодня убил своего отца, потому что он с детства меня прессовал, шейный позвонок повредил и грудопоясничный отдел позвоночника, это было при моем дяде. Потом он мне пробил ушную перепонку из-за того, что я пришел домой обкуренный марихуаной. Это было году в 2005-м, — отметил Степанов.

Он также рассказал, что родители определили его в психиатрическую лечебницу. По словам молодого человека, это началось с того, что его «бабушка заметила в нем силу». Затем она попыталась отобрать у него сверхспособности, но у нее ничего не получилось, отметил он. Степанов подчеркнул, что принял окончательное решение убить отца после того, как узнал, что по приезде в Россию его вновь определят в психлечебницу.

Они меня определили в психиатрию. Все началось с того, что моя бабушка заметила, что во мне есть сила, то есть я притягиваю все очень хорошо. Она захотела отобрать у меня эту силу. Вот результат ее попыток. Я пришел к выводу, что мне придется это сделать (убить отца. — NEWS.ru), когда понял, что по приезде в Россию меня опять определят в психиатрию, — заявил Степанов.

Кроме того, он обратился к людям за помощью, сказав, что находится в безвыходной ситуации. Он также пожаловался на плохое детство, обвинив в этом отца.

Я эту сволочь (отца. — NEWS.ru), это ничтожество наказал. Я считаю, что поступил правильно. У меня от передозировки умер брат, а это результат воспитания. Моя детская мечта была убить его. Она осуществилась, — заявил Степанов.

Ранее сообщалось, что россиянин, отдыхавший с родителями в пятизвездочном отеле в городе Манавгат турецкой провинции Анталья, насмерть забил молотком своего отца. 30-летний мужчина также напал на свою мать, нанеся ей серьезные ранения, от которых она впоследствии умерла. ЧП произошло 18 сентября.