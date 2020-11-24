Русский врач был признан гражданином года в Эстонии

https://static.news.ru/photo/a5212750-2e79-11eb-8ce4-fa163e074e61_660.jpg Аркадий Попов Фото: facebook.com/arkadi.popov.7

В Эстонии медицинский руководитель кризисного штаба департамента здоровья Аркадий Попов был признан гражданином года за большой вклад в борьбу с коронавирусом. Об этом сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR.

На титул «Гражданина года», присвоенного в этом году в 18-й раз, претендовали 12 кандидатов. По словам министра культуры страны Тыниса Лукаса, представлявшего лауреата, в «исключительном» 2020 году следует выразить признательность гражданам, сделавшим больше, чем от них ожидали, передаёт РИА Новости.

Четкая позиция и решительное поведение Аркадия Попова в борьбе с коронавирусом стали необычайно вдохновляющими. Именно он и другие подобные ему лидеры делают Эстонию более безопасным местом для жизни, — заявил он.

Изучавший медицину в Тартуском университете и психологию в Санкт-Петербурге Попов ранее возглавлял Центр скорой помощи Северно-Эстонской региональной больницы. С 5 декабря он станет председателем правления Ляэне-Таллинской центральной больницы. Сам медик заявил, что подобный титул для него — большая честь.

Не знаю, достоин ли я этого, поскольку все, что я делал, я делал в сотрудничестве с другими медиками, — сказал он.

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