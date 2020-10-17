Лидеры белорусской оппозиции выдвинуты на Нобелевскую премию мира

https://static.news.ru/photo/35f1f894-1161-11eb-88b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/veronica.tsepkalo

Депутат парламента Норвегии от Христианско-демократической партии Гейр Тоскедаль выдвинул трёх лидеров оппозиции Белоруссии — Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало — на Нобелевскую премию мира.

Политик назвал оппозиционеров «вдохновителями мирных демонстраций против нелегетимного режима в Белоруссии». Он убеждён, что они заслужили премию своей борьбой за честные выборы. Тоскедаль назвал их деятельность «мирной оппозиционной борьбой против последнего диктатора Европы». Выдвижение на премию привлечет к ним внимание, уверен политик.

В сентября с предложением выдвинуть на Нобелевскую премию мира Сергея и Светлану Тихановскую выступил глава консервативной Европейской народной партии Дональд Туск.

NEWS.ru писал что Тихановская провела встречу с главами МИД Эстонии, Латвии и Литвы. Стороны обсудили народный ультиматум, который был поставлен президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Бывший кандидат на пост президента поблагодарила политиков за введение расширенного списка санкций против белорусских властей.

В белорусской столице и в других городах уже третий месяц не прекращаются акции протеста. Их участники считают, что Лукашенко выиграл последние президентские выборы лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Тихановская.

Очередной протестный марш прошёл в Минске в воскресенье. Милиция применила против протестующих спецсредства, а также начала стрелять в ответ на полетевшие камни. По предварительным данным, были задержаны 50 человек.