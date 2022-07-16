«Русские празднуют»: в МИД Италии допустили отказ от поставок оружия Киеву Глава МИД Италии Ди Майо допустил отказ страны от поставок оружия на Украину

Фото: Mauro Scrobogna /LaPresse/Global Look Press

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо допустил, что на фоне политического кризиса в стране могут быть прерваны поставки оружия на Украину. В интервью изданию Politico он назвал возможное прекращение поставок серьезной проблемой.

Теперь я сомневаюсь, что мы можем отправлять оружие. Это одна из многих серьезных проблем, — сказал Ди Майо.

Министр заявил, что «русские прямо сейчас празднуют», потому что именно Москве удалось привести к падению еще одно европейское правительство.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги объявил об уходе в отставку из-за раскола в правительстве. Однако президент Италии Серджо Маттарелла не принял ее, попросив политика выступить в парламенте, чтобы дать оценку сложившейся ситуации.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет вмешиваться во внутренние дела Рима. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия не имеет никакого отношения к кадровым перестановкам в руководстве стран Европы.

Между тем член Совфеда Алексей Пушков заявил, что страны Европы в ближайшем будущем столкнутся с отставками лидеров и политическими кризисами. Их причинами станет недовольство граждан, интересы которых правительства не могут защитить. Сенатор напомнил о недавних решениях Бориса Джонсона, Марио Драги и Каи Каллас сложить полномочия премьеров в Великобритании, Италии и Эстонии.