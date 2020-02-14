https://static.news.ru/photo/5e03f1da-4f05-11ea-b014-fa163e074e61_660.jpg Фото: Philipp Strathause/Wikimedia

Румынская православная церковь заявила о согласии с предоставлением Константинопольским патриархатом автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Такую позицию занял Синод в Бухаресте.

Вместе с тем там настаивают на том, что Вселенский и Московский патриархаты должен прийти к согласию. По этой причине Румынская церковь решила направить делегатов на всеправославную встречу по «украинскому вопросу» в Аммане. Она пройдёт в конце февраля по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила, передаёт ТАСС.

Участие Румынской церкви оправдано тем фактом, что все автокефальные Церкви несут ответственность за совместную работу для сохранения единства и евхаристического общения, как того требует Святое Евангелие Христово, — сказано в заявлении Синода.

Синод также принял решение, что Румынская церковь будет участвовать во всеправославном процессе через епископов, а не через своего патриарха Даниила.

Решение о создании ПЦУ было принято в декабре 2018 года на объединительном соборе религиозных структур. В январе 2019 года новая церковь получила томос об автокефалии (документ о независимости), писал NEWS.ru.