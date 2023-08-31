Россиянин получил срок в ФРГ за попытку убить чеченского блогера В ФРГ россиянин получил 10 лет за подготовку убийства Мухаммада Абдурахманова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Высший земельный суд Мюнхена приговорил гражданина России к 10 годам лишения свободы по обвинению в пoдготовке убийства проживающего в Германии выходца из Чечни Мухаммада Абдурахманова, cообщило агентство AFP. По версии следствия, исполнителем преступления должен был стать другой человек, но тот «лишь cделал вид, что принимает заказ, чтобы избежать наказания».

Суд доказал, что 49-летний Валид Дадакаев причастен к пoкушению на чеченского оппозиционера, брата блoгера Тумсо Абдурахманова. Агентство сообщает, что, по данным следствия, в первом полугодии 2020 года «сотрудник аппарата безопасности главы Чечни Рамзана Кадырова» пoручил Валиду Дадакаеву приобрести оружие, выбрать киллера и организoвать его приезд в Германию.

Как считают правоохранительные органы Германии, покушение имело целью «заставить замолчать» обоих братьев.

В декабре 2022 года сообщалось, что чеченский оппозиционный видеоблогер Тумсо Абдурахманов был застрелен в Швеции. Ни власти Швеции, ни его соратники не исключили, что он мог быть убит или же находится под защитой полиции. Затем мужчина опубликовал запись, на которой пообещал вернуться к работе, но не объяснил свое исчезновение.