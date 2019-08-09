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Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал заявления Украины о том, что якобы ополченцы ДНР обстреливают собственные позиции.

Все заявления киевских властей являются абсурдными, — заявил глава ДНР. По его мнению, украинская сторона пытается списать свои атаки на ополченцев, однако данные мониторинговой миссии это опровергают, передаёт РИА Новости....