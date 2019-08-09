Фото: Samuel Boivin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Находящимся во Франции россиянам советуют избегать мест большого скопления людей для собственной безопасности.

Данное предупреждение разместил Департамент ситуационно-кризисного центра МИД РФ в Twitter в связи с новой акцией протеста «жёлтых жилетов».

Как писал News.ru, президент Франции Эммануэль Макрон признал, что протесты «жёлтых жилетов» вызваны социальной несправедливостью и сложным финансово-экономическим положением части населения.

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