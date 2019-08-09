https://static.news.ru/photo/3ce8b00e-bb70-11e9-a68d-fa163e074e61_660.jpgФото: Samuel Boivin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Находящимся во Франции россиянам советуют избегать мест большого скопления людей для собственной безопасности.
Данное предупреждение разместил Департамент ситуационно-кризисного центра МИД РФ в Twitter в связи с новой акцией протеста «жёлтых жилетов».
#Франция - в Париже началась очередная акция протеста сторонников движения "желтые жилеты", собравшихся в районе станции метро Вилье. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей. pic.twitter.com/EM6ObXbQDn