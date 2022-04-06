Россиян призвали отказаться от поездок в Европу из-за инцидента в Бухаресте

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с NEWS.ru cказал, что россиянам сейчас нечего делать в Европе. Он порекомендовал гражданам РФ воздержаться от поездок за границу на фоне ситуации в Бухаресте, где автомобиль врезался в ворота российского посольства.

Я в Европу бы не поехал, сразу говорю. Дело даже не в самих правительствах тех стран. На таком бытовом уровне возможны конфликты. Вы знаете, украинцы провоцируют очень много конфликтов. В своё время, в прошлом году, позапрошлом, это делали в Турции на отдыхе, устраивали драки. Народ, который, понимаете, пытается выразить отношение к русским таким низменным способом, первобытным по сути, — заявил Джабаров.

Автомобиль врезался в ворота посольства России в Бухаресте утром 6 апреля. После удара машина загорелась, водитель погиб. По данным румынского телеканала Digi24, это была спланированная акция, поскольку мужчина перед гибелью что-то кричал охране посольства. Никто из сотрудников дипмиссии не пострадал.

По данным Telegram-канала Baza, в здание посольства РФ в Румынии врезался Богдан Драгич. Накануне в соцсетях он написал, что «тоже украинец». Мужчина получил 15-летний срок за издевательства и сексуальное насилие над дочерью, но приговор ещё не вступил в силу, и он оставался на свободе.