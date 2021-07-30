Россия взяла курс на восстановление отношений с Нидерландами
Денис Коробейников
Денис Коробейников
12:07, 30 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Посланник России Александр Шульгин в Гааге считает возможным восстановление отношений между Россией и Нидерландами. Это отвечает интересам Москвы, заявил дипломат в интервью РИА Новости.
Нынешняя ситуация в отношениях между Москвой и Амстердамом не является «радужной». Посол считает, что взаимодействие двух стран должно быть направлено в другое русло. Он добавил, что в 2014 году политический диалог был приостановлен, сохранялся только формальный контакт министерств иностранных дел Нидерландов и России.
Заморожены межпарламентские связи, — отметил дипломат.
В данных условиях сильно ослабли торговые связи. Шульгин не сомневается в готовности бизнеса Нидерландов к сотрудничеству, однако в этот процесс может вмешаться политика.
Нидерландский бизнес настроен на работу в России, но боится непредсказуемых действий собственных властей. Мы со своей стороны к возобновлению диалога готовы. Об этом в Гааге хорошо известно. Мы не считаем текущее положение дел нормальным, — констатировал посол.
Причиной охлаждения отношений между странами стало крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области малазийского Boeing, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур. На его борту находилось много голландцев. Эксперты из Нидерландов, ведущие расследование трагедии, ещё окончательно не установили причины случившегося. Именно эта задержка не даёт нормализовать отношений между Москвой и Амстердамом.