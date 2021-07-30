Россия взяла курс на восстановление отношений с Нидерландами

Посланник России Александр Шульгин в Гааге считает возможным восстановление отношений между Россией и Нидерландами. Это отвечает интересам Москвы, заявил дипломат в интервью РИА Новости.

Нынешняя ситуация в отношениях между Москвой и Амстердамом не является «радужной». Посол считает, что взаимодействие двух стран должно быть направлено в другое русло. Он добавил, что в 2014 году политический диалог был приостановлен, сохранялся только формальный контакт министерств иностранных дел Нидерландов и России.

Заморожены межпарламентские связи, — отметил дипломат.

В данных условиях сильно ослабли торговые связи. Шульгин не сомневается в готовности бизнеса Нидерландов к сотрудничеству, однако в этот процесс может вмешаться политика.

Нидерландский бизнес настроен на работу в России, но боится непредсказуемых действий собственных властей. Мы со своей стороны к возобновлению диалога готовы. Об этом в Гааге хорошо известно. Мы не считаем текущее положение дел нормальным, — констатировал посол.

Причиной охлаждения отношений между странами стало крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области малазийского Boeing, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур. На его борту находилось много голландцев. Эксперты из Нидерландов, ведущие расследование трагедии, ещё окончательно не установили причины случившегося. Именно эта задержка не даёт нормализовать отношений между Москвой и Амстердамом.