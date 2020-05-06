Российскому сухогрузу разрешили покинуть британские воды

Российскому сухогрузу, арестованному в Великобритании за долги судовладельца и простоявшему у берегов графства Корнуолл около 18 месяцев, разрешили покинуть воды страны.
В 2019 году судно «Кузьма Минин» сменило владельца и было переименовано в Energy Annabelle. Теперь Агентство морской и береговой охраны Соединённого Королевства официально освободило сухогруз из-под стражи в Фалмуте,
Как ожидается, судно покинет место стоянки днём 6 мая. Его отбуксируют в Турцию, где отправят на слом.
Как писал NEWS.ru, в конце 2018 года «Кузьма Минин» сел на мель неподалёку от порта Фалмут и ему потребовалась помощь местных специалистов. Сухогруз не получил крупных повреждений. В январе 2019 года принадлежащее Мурманскому морскому пароходству судно было арестовано.
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