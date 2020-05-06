Российскому сухогрузу разрешили покинуть британские воды

https://static.news.ru/photo/45c7e3ba-8f6a-11ea-a23a-fa163e074e61_660.jpg Судно «Кузьма Минин» Фото: PA Images/ТАСС

Российскому сухогрузу, арестованному в Великобритании за долги судовладельца и простоявшему у берегов графства Корнуолл около 18 месяцев, разрешили покинуть воды страны.

В 2019 году судно «Кузьма Минин» сменило владельца и было переименовано в Energy Annabelle. Теперь Агентство морской и береговой охраны Соединённого Королевства официально освободило сухогруз из-под стражи в Фалмуте, отмечает ITV.

Как ожидается, судно покинет место стоянки днём 6 мая. Его отбуксируют в Турцию, где отправят на слом.

Как писал NEWS.ru, в конце 2018 года «Кузьма Минин» сел на мель неподалёку от порта Фалмут и ему потребовалась помощь местных специалистов. Сухогруз не получил крупных повреждений. В январе 2019 года принадлежащее Мурманскому морскому пароходству судно было арестовано.