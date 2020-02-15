Сотрудники правоохранительных органов французской столицы задержали российского художника-акциониста Петра Павленского, который утверждает, что опубликовал видеозапись сексуального характера, компрометирующую французского политика Бенжамена Гриво.
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Как писал NEWS.ru, член партии «Вперёд, республика!» Бенжамен Гриво заявил, что решил не баллотироваться на пост градоначальника столицы республики.
Причиной стали «недостойные нападки» на его личную жизнь. Ранее в Сети Павленским были опубликованы компрометирующие мужчину сообщения и видео сексуального характера.
Гриво заявил, что его семья более года подвергалась клеветническим заявлениям, лжи, анонимным атакам, раскрытию секретных частных разговоров, а также угрозам расправой. Политик посчитал, что ситуация зашла слишком далеко.
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