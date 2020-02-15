https://static.news.ru/photo/905ee298-501d-11ea-9f43-fa163e074e61_660.jpg Пётр Павленский Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Сотрудники правоохранительных органов французской столицы задержали российского художника-акциониста Петра Павленского, который утверждает, что опубликовал видеозапись сексуального характера, компрометирующую французского политика Бенжамена Гриво.

Близкий к следствию источник рассказал журналистам BFM, что россиянин арестован по делу о создании банды. По его словам, это дело не касается Гриво.

Как писал NEWS.ru, член партии «Вперёд, республика!» Бенжамен Гриво заявил, что решил не баллотироваться на пост градоначальника столицы республики.

Причиной стали «недостойные нападки» на его личную жизнь. Ранее в Сети Павленским были опубликованы компрометирующие мужчину сообщения и видео сексуального характера.

Гриво заявил, что его семья более года подвергалась клеветническим заявлениям, лжи, анонимным атакам, раскрытию секретных частных разговоров, а также угрозам расправой. Политик посчитал, что ситуация зашла слишком далеко.