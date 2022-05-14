Российские военные уничтожили около ста украинских националистов за ночь

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В течение минувшей ночи российские военные в рамках спецоперации уничтожили до ста украинских националистов на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Высокоточными ракетами поражены пункты управления, склады с боеприпасами, а также выведена из строя военная техника ВСУ, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены пять пунктов управления и два склада боеприпасов в районах населённых пунктов Спорное и Берестовое Донецкой Народной Республики. В результате ударов уничтожены до 100 националистов, выведены из строя 23 единицы военной техники, — сказал он.

Он добавил, что ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили 543 района сосредоточения живой силы и военной техники украинской армии и уничтожили 23 артподразделения, средства ПВО уничтожили 13 беспилотников ВСУ, включая один «Байрактар», а также перехватили три снаряда РСЗО «Смерч».

Ранее Минобороны опубликовало видео нанесения ударов высокоточным оружием по нефтеперабатывающему заводу и топливным резервуарам на окраине города Кременчуг. Предприятие является крупнейшим на Украине производителем нефтепродуктов. Оно снабжает бензином и дизтопливом военную технику ВСУ.