Российские военные уничтожили 49 резервуаров с топливом для ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военные уничтожили высокоточным оружием в районе Николаева 49 резервуаров с топливом для военной техники ВСУ, а также до 50 боевых машин реактивных систем залпового огня, сообщается в Telegram-канале Минобороны. Также поражены три базы ремонта бронетанковой техники, четыре пункта управления, живая сила и военная техника в 18 районах.

22 июня высокоточным оружием ВКС России в районе Николаева уничтожено 49 резервуаров с топливом для военной техники ВСУ, а также до 50 размещенных в ангарах боевых машин реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские ракетные и артиллерийские войска уничтожили взвод гаубиц М777 калибра 155 мм на острове Кубанский. Оперативно-тактическая и армейская авиация за сутки поразила живую силу и военную технику в 96 районах, а также полевой радиолокационный пост в районе Константиновки Харьковской области.

Кроме того, ракетные войска уничтожили взвод реактивных систем залпового огня «Смерч» в районе Новопокровского ДНР. Артиллеристы также нанесли удар по трем мобильным пунктам управления беспилотными летательными аппаратами в районах населенных пунктов Жовтневая, Киселевка и Бармашово Николаевской области.