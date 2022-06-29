Российские военные блокировали поставки ВСУ по трассе Артемовск — Лисичанск

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Ситуация у города Лисичанска Луганской области

Трасса, соединяющая Артемовск и Лисичанск, перекрыта военными Луганской Народной Республики и России, сообщил ТАСС помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев. По его словам, по этой дороге полностью прервано сообщение и поставки обеспечения ВСУ в лисичанский гарнизон.

Трасса, которая идет из Артемовска в Лисичанск, перекрыта, там укрепляются наши позиции, — сказал Киселев.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что над Лисичанском частично установлен контроль, штурмовым группам союзных войск России и ЛНР удалось пройти около трети города. Он добавил, что 27 июня бои велись в населенных пунктах Малорязанцево и Верхнекаменка. Кроме того, союзным силам удалось форсировать Северский Донец, в настоящее время идёт возведение плацдармов, которые позволят наступать на Лисичанск с севера.