В ЛНР сообщили об освобождении почти трети Лисичанска Посол Мирошник: штурмовые группы России и ЛНР прошли треть Лисичанска

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник заявил, что Лисичанск частично освобожден. Штурмовым группам союзных войск России и ЛНР удалось пройти около трети протяжённости города, отметил он в Telegram.

Штурмовые группы союзных войск России и ЛНР, прошли уже примерно треть протяжённости Лисичанска и ведут стрелковые ближние бои в районе стадиона «Шахтёр». Продвигаются на запад, — рассказал дипломат.

Мирошник добавил, что 27 июня бои велись в населенных пунктах Малорязанцево и Верхнекаменка. Кроме того, союзным силам удалось форсировать Северский Донец. На правой стороне реки они теперь оборудуют плацдармы, которые позволят наступать на Лисичанск с севера, подчеркнул посол.

Ранее стало известно, что телеканал France 24 выпустил репортаж, в котором говорится: большинство жителей города Лисичанска не поддерживают военных и власти Украины. Позиция местных жителей удивила французских журналистов, которые приехали снимать, как украинские волонтёры «помогают» местным жителям в эвакуации.