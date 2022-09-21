Российские силовики предотвратили теракт под Херсоном РИА Новости: в Херсонской области российские силовики предотвратили теракт

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Российские силовики нашли и подорвали в Голопристанском районе Херсонской области самодельные взрывные устройства, подготовленные для терактов. Их обнаружили в двух домах при отработке оперативной информации, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника силовых структур.

Собеседник агентства рассказал, что 19 сентября силовики вышли на корректировщиков огня по российским военным колоннам. Имеются сканы их переписки, подтверждающие факты передачи ими данных.

В обоих домах были обнаружены самодельные взрывные устройства, которые планировались к использованию в целях создания провокаций, способных причинить вред мирным гражданам. Правоохранителями из числа инженеров-взрывотехников было принято решение незамедлительно обезвредить указанные самодельные взрывные устройства на месте их непосредственной закладки, — подчеркнул источник.

Он добавил, что подготовка к взрывам позволила избежать нанесения ущерба соседним зданиям.

Ранее стало известно, что российские силовики раскрыли агента украинских спецслужб, полковника СБУ в отставке и завкафедрой херсонского отделения Харьковского национального университета ВВС Николая Сапогу. Сотрудник Службы безопасности Украины вербовал своих студентов для шпионажа в пользу Киева.