Российские дипломаты удивились запрету на въезд врачей в Боснию

https://static.news.ru/photo/8245f9e2-8e18-11ea-b1e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/facebook.com

Посольство России в Боснии и Герцеговине выразило недоумение в связи с запретом на въезд российским военным врачам. Такие действия властей направлены прежде всего против своих же граждан, их здоровья и благополучия, заявили в пресс-службе дипмиссии.

Там отметили, что удивление вызывает в том числе реакция на обращение с просьбой о содействии со стороны компетентных органов страны в обеспечении допуска российской медицинской гуманитарной бригады.

Хотелось бы, чтобы политика всё же одумалась и дала медицинским специалистам делать то, что они должны делать в нынешней непростой ситуации — спасать жизни, — цитирует ТАСС ответ посольства на запрос.

В дипмиссии отметили и парадоксальную реакцию боснийских политиков: те, кто сейчас отказывается пропускать россиян, ещё месяц назад возмущались, что российская помощь прибыла только в Республику Сербскую.

Запрос российской стороне об оказании помощи в городе Мостар направил экс-представитель хорватов в президиуме Боснии и Герцеговины, председатель Палаты народов Парламентской ассамблеи Драган Чович.

Специалисты из России откликнулись на призыв. Однако въезд российского гуманитарного конвоя не был одобрен министром безопасности Боснии и Герцоговины Фахрудином Радончичем.

После этого член президиума страны Шефик Джаферович назвал помощь России в дезинфекции нежеланной. По его словам, в критической ситуации государство должно опираться только на свои ресурсы, писал NEWS.ru.