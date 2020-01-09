https://static.news.ru/photo/0427467c-331b-11ea-bdd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: npu.gov.ua

В Национальной полиции Украины сообщили, что эксперты МИДа собрали образцы ДНК родственников украинцев, погибших в авиакатастрофе под Тегераном, для идентификации тел, а также допросили их.

Образцы будут обработаны в течение суток, а ДНК-формула направлена в электронном виде в Тегеран для идентификации тел, — говорится в сообщении ведомства.

Допрос проводили следователи Главного следственного управления Нацполиции вместе с прокурорами.

Офис генерального прокурора примет меры по организации репатриации тел погибших.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

Самолёт выпустили с завода в 2016 году, последнее техническое обслуживание судно прошло 6 января.

Как ранее писал NEWS.ru, очевидец крушения украинского самолёта Boeing 737 в Тегеране, в результате которого погибли 176 человек, рассказал журналистам о случившемся. По его словам, потерпевший крушение лайнер загорелся ещё в воздухе.