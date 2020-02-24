https://static.news.ru/photo/1fbef4e4-56fb-11ea-9a63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Emeric Fohlen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко пытались добиться того, чтобы история с грузинскими снайперами, которые вели огонь по протестующим на площади Независимости, была признана выдумкой Кремля. Об этом заявил генерал грузинской армии, бывший командир батальона «Аваза» Тристан Цителашвили.

Я должен был признаться, что история с грузинскими снайперами придумана в Кремле. Мне обещали хорошую, красивую жизнь, — рассказал военный в эфире телеканала ZIK.

По его словам, к этому склоняли бывший президент Украины Пётр Порошенко и экс-глава украинской службы безопасности Василий Грицак. Они обещали безопасный приезд в Киев, если бы военный согласился сделать такое заявление.

Цителашвили часто говорил в СМИ о причастности граждан Грузии к расстрелам, которые произошли в 2014 году на площади Независимости.

Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин сообщил, что ему известно об участии грузинских снайперов в событиях на Майдане в 2014 году. Такое заявление он сделал во время интервью для фильма американского режиссёра Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» (Revealing Ukraine).Он также полностью исключил, что Янукович мог применить оружие против мирного населения.