Рекордное количество нелегалов попало во Францию за сутки

Министерство внутренних дел Франции сообщило о беспрецедентном количестве нелегалов, попавших в страну за один день через Ла-Манш. Ведомство заявило, что пролив единовременно пересекли 828 человек. Об этом сообщает Daily Mail.
МВД Франции объявило, что 21 августа, на нескольких лодках переплыв Ла-Манш, в страну
Ранее сообщалось, что экстренные службы Франции выловили 24 мигранта в территориальных водах страны в районе Ла-Манша. Как отметили местные власти, люди пытались попасть в Великобританию. Однако из-за волнения на море лодки перевернулись и мигранты оказались в воде, но по счастливому стечению обстоятельств их успели спасти.