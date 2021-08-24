Рекордное количество нелегалов попало во Францию за сутки

Министерство внутренних дел Франции сообщило о беспрецедентном количестве нелегалов, попавших в страну за один день через Ла-Манш. Ведомство заявило, что пролив единовременно пересекли 828 человек. Об этом сообщает Daily Mail.

МВД Франции объявило, что 21 августа, на нескольких лодках переплыв Ла-Манш, в страну попали 828 нелегалов. Данный рекорд побил прошлый показатель, который составлял 592 человека. Депутат парламента Дувра Натали Эльфик отметила, что контроль над границей потерян. Данный рост притока мигрантов отчасти спровоцирован прошлыми заявлениями политиков Франции о «потере контроля над границами».

Ранее сообщалось, что экстренные службы Франции выловили 24 мигранта в территориальных водах страны в районе Ла-Манша. Как отметили местные власти, люди пытались попасть в Великобританию. Однако из-за волнения на море лодки перевернулись и мигранты оказались в воде, но по счастливому стечению обстоятельств их успели спасти.