Разведке вопреки: в Совбезе Украины не видят угроз со стороны РФ

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в результате анализа ситуации на границе с РФ не увидел угроз, о которых ранее сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны страны Кирилл Буданов. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на канале «1+1».

Мы анализируем всё. Для нас нет никакой новости. Мы не видим тех угроз, о которых говорит Буданов, — сказал Данилов.

Ранее Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что не исключает вероятности вторжения РФ на территорию Украины в начале 2022 года. По оценкам ГУР Минобороны Украины, Россия сосредоточила у границ Украины более 90 тысяч военнослужащих. По словам Буданова, российское вторжение будет включать авиаудары, в ход также пойдёт артиллерия и бронетанковая техника, после чего последуют воздушно-десантные атаки на востоке, в Одессе и Мариуполе.

В свою очередь агентство Bloomberg со ссылкой на американских разведчиков сообщило, что Россия якобы планирует вторжение на Украину с трёх направлений — с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал публикации о подготовке России к нападению на Украину «вбросами». Он отметил, что некоторые американские издания используются для целенаправленной информационной кампании против страны.