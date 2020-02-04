https://static.news.ru/photo/9b204e3e-4734-11ea-86d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британские полицейские и сотрудники контрразведки MI5 ежедневно отслеживают перемещения по меньшей мере 20 известных им джихадистов.

Они находятся под интенсивным наблюдением, так как правоохранители опасаются, что в любой момент исламисты могут совершить нападение на людей, пишет Mirror. По словам источника издания, офицеры работают в напряжённых условиях, ведь ситуация может обостриться в любой момент.

2 февраля на одной из улиц Лондона на людей напал вооружённый 25-сантиметровым ножом Судеш Амман. Молодой человек был застрелен полицией, наблюдавшей за ним. Амман недавно вышел из тюрьмы, отсидев лишь половину срока. В 2018 году его приговорили к трём годам и четырём месяцам заключения за распространение публикаций террористического характера и хранение террористических документов. Ответственность за нападение взяла на себя запрещённая в России террористическая организация «Исламское государство». Глава МВД Великобритании Прити Патель пообещала, что в стране ужесточат правила освобождения людей, осуждённых за связанные с терроризмом преступления, писал NEWS.ru.