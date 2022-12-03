Разведчик сообщил о минимальных потерях ВС России в зоне СВО Разведчик спецназа: потери ВС России в зоне спецоперации на Украине минимальные

Фото: Министерство обороны РФ

Потери Вооруженных сил России в зоне спецоперации на Украине минимальные, сообщил разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в Луганской Народной Республике в интервью РИА Новости. По его словам, продвижение российской армии было медленное, но в то же время грамотное, поскольку каждый боец на счету.

Продвижение наше было, так сказать, медлительное. Но оно всегда было грамотное, с минимальными потерями. Каждый боец был на счету. Артиллерию тоже корректировали исходя из тех моментов, чтобы минимизировать потери среди своего личного состава, — сказал разведчик.

Он добавил, что морально-психологическое состояние бойцов высокое и они рвутся вперед. При этом он отметил, что прежде чем штурмовать улицы и дома, войска «ровняют с землей» и уничтожают убежища и технику противника.

То есть мы уже здесь в курсе, как они двигаются, сначала изучаем их высадки, движение техники — во сколько, что, где они передвигаются, — пояснил разведчик.

Он рассказал, что после этого по украинским позициям работают минометы и гранатометы и только затем начинается штурм. Спецназовец подытожил, что благодаря этому потери среди российских солдат действительно минимальные и это «не приукрашивание чего-то».

Ранее американское издание The New York Times сообщило, что Вооруженные силы Украины понесли заметные потери в боестолкновениях под Артемовском (Бахмут). По данным газеты, 25 ноября в госпиталь поступило около 50 раненых, преимущественно — украинские солдаты. Днем ранее военные врачи приняли 240 человек с разного рода повреждениями.