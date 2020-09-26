Разлив 50 тысяч литров вина на заводе попал на видео

https://static.news.ru/photo/3e6252bc-fff0-11ea-9d26-fa163e074e61_660.jpg Фото: SANGARE ABOU/Twitter.com

Тысячи литров вина вылились на асфальт на одной из виноделен в испанской провинции Альбасете.

Инцидент произошёл на винодельне Vitivinos, расположенной в Вильямалеа, небольшом посёлке с населением 4 тысячи человек. В одной из цистерн вместимостью 50 тысяч литров произошло механическое повреждение, из неё начало выливаться вино. Сотрудники винодельни не могли спасти продукцию.

Видео инцидента разошлось в соцсетях и стало причиной многочисленных шуток.

Espagne : Rupture d'une cuve contenant 50 000 litres de vin hier Ã Villamalea dans la province d'Albacete (VidÃ©o via @RadioAlbacete ) pic.twitter.com/XvFyLAui4z — SANGARE ABOU (@SANGARE203) September 26, 2020

Этот год стал особо тяжёлым для виноделов этого региона Кастилии-ла-Манчи — кроме пандемии коронавируса, из-за которого в Вильямалеа был на некоторое время вновь введён карантин, пришлось из-за жары раньше времени начать сбор винограда. А неделю назад в результате проливных дождей сбор пришлось на несколько дней прервать, передаёт РИА Новости.

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