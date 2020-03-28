https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Экс-командующего армией боснийских сербов Ратко Младича прооперировали в Гааге, рассказал его сын Дарко. Бывшего военачальника ранее осудили за военные преступления и приговорили к пожизненному заключению. Медики обнаружили о заключённого опухоль в кишечнике, угрожающую перерасти в раковую.

Нам без всякого предупреждения сообщили сегодня (28 марта 2020 года. — NEWS.ru.), что он (Ратко Младича. — NEWS.ru) направлен на операцию в больничный блок. После операции пришёл в сознание. Это всё, что мы пока знаем, — приводит слова Дарко Младича РИА Новости.

Ратко Младич обвинялся в «геноциде, гонениях, истреблении и депортации» мусульман в Сребренице и по нескольким другим пунктам. Ему удавалось скрываться от правосудия в течение почти 16 лет, пока его не арестовали в Сербии в 2011 году. После этого его экстрадировали в Нидерланды.

Как писал ранее News.ru, Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге приговорила экс-лидера боснийских сербов Радована Караджича к пожизненному заключению.

Вооружённое противостояние Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам территории Югославии силами НАТО в 1999 году. Общее число жертв конфликта в Косово и Метохии в конце прошлого столетия составляет около 13 тысяч человек, заявил генеральный секретарь МИД Сербии и глава госкомиссии по пропавшим без вести Велько Одалович на международной конференции, посвящённой 20-летию бомбардировок авиацией НАТО Союзной Республики Югославия.