https://static.news.ru/photo/1bf43db6-5d53-11ea-978d-fa163e074e61_660.jpg Радко Младич Фото: Icty/Xinhua/Global Look Press

Защита потребовала госпитализации бывшего командующего армией сербов Боснии и Герцеговины Радко Младича, отбывающего пожизненное заключение.

Отмечается, что у Младича, который готовится к процессу апелляции в Гаагском трибунале, во время колоноскопии обнаружили опухоль, которая может развиться в раковую.

В настоящий момент он должен быть срочно госпитализирован, — цитирует ТАСС сына экс-командующего.

Кроме того, у Младича обнаружились проблемы с когнитивными функциями, полученные в результате инсультов, перенесённых в камере Гаагского трибунала. Защита попросила создать медицинскую комиссию широкого профиля, чтобы осмотреть экс-генерала и сделать вывод, готов ли он к суду в дальнейшем.

Радко Младич обвинялся в «геноциде, гонениях, истреблении и депортации» мусульман в Сребренице и по нескольким другим пунктам. Ему удавалось скрываться от правосудия в течение почти 16 лет, пока его не арестовали в Сербии в 2011 году. После этого он был экстрадирован в Гаагу.

Как сообщал NEWS.ru, в 2017 году Младича признали виновным в геноциде, преступлениях против человечности, а также в нарушении законов и обычаев войны.