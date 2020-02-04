В Одессе демонтирован последний в городе барельеф маршалу СССР Георгию Жукову.
По данным
Националисты объяснили свои действия соблюдением закона о декоммунизации, вступившего в силу в 2015 году и предполагающего «борьбу с советским наследием».
Ранее NEWS.ru писал о том, что член политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик сообщил, что в Харькове группа радикальных националистов сорвала митинг против дискриминации русского языка на Украине.
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