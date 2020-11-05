Путин выразил соболезнования канцлеру Австрии из-за теракта

https://static.news.ru/photo/ea36718a-1f9f-11eb-81d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц позвонил президенту России Владимиру Путину. В ходе разговора российский политик выразил свои соболезнования в связи с терактом в Вене.

Обе стороны заявили о решимости бороться с терроризмом во всех его проявлениях.

Себастьян Курц выразил признательность за поддержку и соболезнования народу Австрии в связи с жестоким террористическим актом в Вене 2 ноября, — говорится на сайте Кремля.

Также Путин и Курц обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе касающиеся вакцин. Австрийский канцлер отметил важность развития сотрудничества со странами Европы, в том числе с Россией в сфере энергетики.

Также они подтвердили заинтересованность в полноценном восстановлении контактов после улучшения эпидемиологической обстановки.

Вечером 2 ноября у синагоги в Вене началась стрельба. Погибли пять человек и были ранены ещё 18. Ранее сообщалось, что огонь по людям открыли несколько неизвестных. Один из них был уничтожен, а остальные скрылись. Власти расценили произошедшее как теракт. Граждан призвали воздержаться от посещения общественных мест и не выходить на улицу без необходимости. Кроме того, правительство страны усилило меры безопасности, в том числе на границе.

Позднее стало известно, что уничтоженный террорист — уроженец Вены, а его родители — выходцы из Северной Македонии. По версии следствия, он действовал в одиночку. До теракта мужчина уже попадал в поле зрения силовиков, поскольку в числе других исламистов собирался выехать в Сирию для участия в боевых действиях. В апреле 2019 года он был приговорён к тюремному сроку за попытку примкнуть к террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ), но уже через полгода вышел на свободу досрочно.

Ранее NEWS.ru писал, что по подозрению в причастности к теракту задержаны 14 человек. Начальник полиции австрийской столицы Герхард Пюрстль заявил, что в их числе есть граждане Бангладеш, Северной Македонии, Турции и России.