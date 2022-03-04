Путин раскритиковал заявление Макрона по поводу событий на Украине

Президент России Владимир Путин в ходе беседы с французским коллегой Эммануэлем Макроном прокомментировал его обращение к согражданам по поводу событий на Украине. Российский лидер не согласился с рядом озвученных Макроном тезисов и дал аргументированные пояснения. Он также заявил, что задачи спецоперации на Украине будут выполнены в любом случае, сообщается на сайте Кремля.

Подчёркнуто, что задачи специальной военной операции будут в любом случае выполнены, а попытки выиграть время путём затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в нашей переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву, — говорится в сообщении.

В частности, Путин не согласился со словами Макрона о том, что борьба России на Украине с нацизмом является ложью. Он привёл ряд разъяснений, касающихся роли неонацистов в государственной политике Киева. Российский лидер подчеркнул, что Россия продолжит бескомпромиссную борьбу с боевиками нацформирований, совершающих военные преступления и использующих мирное население в качестве живого щита.

Президент РФ также сделал акцент на том, что в обращении Макрона не упоминается о саботировании украинской стороной Минских соглашений. Он отметил, что страны Запада, включая Францию, ничего не сделали для того, чтобы заставить Киев выполнять их. Наряду с этим он упомянул о замалчивании геноцида в отношении мирного населения Донбасса.

Путин добавил, что российские военные делают всё, чтобы сохранить жизни мирных граждан, и наносят удары высокоточным оружием только по объектам военной инфраструктуры. Сообщения о ракетных ударах и бомбардировках украинских городов являются ложными.

Ранее Макрон заявил, что будет работать над прекращением боевых действий на Украине. По его словам, осуждая действия России и применяя к ней санкции, необходимо оставлять открытым путь для контактов с Москвой, чтобы добиться перемирия, «когда условия это позволят».