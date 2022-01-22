Пустили посмотреть: стала известна роль Украины в сертификации СП-2

В рамках процедуры сертификации газопровода «Северный поток — 2» Украина не получит возможности повлиять на решение комиссии или заблокировать его, рассказал в эфире телеканала «НАШ» депутат Рады от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко. По его словам, Украину просто пригласили в качестве гостя.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Украину привлекут к процессу сертификации «Северного потока — 2». Кучеренко на это отметил, что в задачи министра входит «не сообщать плохие новости». Он напомнил, что об участии Киева в сертификации трубопровода сообщали также глава «Нафтогаза» Юрий Витренко и другие чиновники. Однако реальность не такая, какой её пытаются представить официальные лица.

Но я вам открою тайну — мы не принимаем участия... Этот вопрос рассматривает Еврокомиссия по своей процедуре. Мы как гости, наблюдатели, нас там где-нибудь посадят, дадут выступить, может, один раз, может, два, — сказал депутат.

При этом Кучеренко подчеркнул: все понимают, что «Северный поток — 2» всё равно будет, вопрос лишь в нюансах по срокам. По словам депутата, официальная Украина не готова это признать и поэтому «будут борцуны до конца бороться».

Мощность «Северного потока — 2» составляет 55 млрд кубометров в год. Строительство газопровода длилось три года и было завершено 10 сентября 2021 года. Проект готов к вводу, однако Германия приостановила сертификацию Nord Stream 2 AG в качестве оператора для реорганизации компании в соответствии с законодательством страны. В середине декабря 2021 года глава регулятора — Федерального сетевого агентства Германии (BNA) — Йохен Хоманн заявил, что решение по «Северному потоку — 2» будет принято не ранее второй половины 2022 года.