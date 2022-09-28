Пушилин заявил, что инструкторы НАТО участвуют в атаках ВСУ

Фото: Henry Rodriguez/U.S. Marine Corps

Инструкторы НАТО не просто готовят украинские вооруженные формирования, а ведут их в атаку, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, которые приводит РИА Новости, поставки оружия Альянса также ведутся довольно давно, а само оружие столь же давно применяется по территориям Донбасса и другим территориям.

Мы все больше фиксируем иностранных инструкторов, инструкторов НАТО, которые не просто [привлекаются] для подготовки украинских вооруженных формирований, а становятся во главе этих подразделений и ведут их в атаку, — сказал Пушилин.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставка вооружения Киеву не свидетельствует о вовлеченности Альянса в конфликт на Украине. Он отметил, что военно-политический блок поддерживает украинское государство, но сил НАТО «нет ни на земле, ни в воздухе», тогда как сама Украина имеет право на самооборону согласно Уставу ООН.

В свою очередь российский политолог Дмитрий Куликов предположил, что Североатлантический альянс использует Украину в своих целях и затягивает противостояние, чтобы разрушить Россию. По его словам, этот конфликт НАТО планировало очень давно и все Вооруженные силы Украины по сути являются наемниками НАТО.