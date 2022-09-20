Пушилин исключил проведение электронного голосования на референдуме в ДНР

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Электронное голосование по вопросу вступления Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации проводиться не будет, заявил в эфире «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин. Он добавил, что реализовать это будет крайне затруднительно, учитывая короткие сроки.

Это будет многодневное голосование, исходя из необходимости соблюдения мер безопасности для наших граждан. Пока решили все же к электронному голосованию не прибегать, с учетом коротких сроков на подготовку, технической оснащенности для нас это было бы затруднительно, — заявил глава ДНР.

19 сентября общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдумы о присоединении регионов к России. В тот же день Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с аналогичной просьбой.

Позднее, 20 сентября, депутаты Народного собрания ЛНР приняли закон о проведении референдума о вхождении в состав России. Решение было единогласным. Глава ЛНР Леонид Пасечник в тот же день подписал этот закон. Референдум о вхождении республики в состав РФ на правах субъекта состоится с 23 по 27 сентября.

В тот же день Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении ДНР в состав РФ в случае положительного решения по итогам референдума. По словам главы республики, народ Донбасса заслужил это. Плебисцит о вхождении ДНР в состав России состоится также с 23 по 27 сентября.