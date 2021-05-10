«Пугающее предупреждение»: в The Times оценили речь Путина на параде Победы

https://static.news.ru/photo/c4674b4e-b23b-11eb-bf61-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе своей речи на параде Победы оставил Западу пугающее предупреждение. Он отдал дань уважения героям Второй мировой войны, напомнив о возможностях современной военной машины России. Об этом написали журналисты британской газеты The Times.

В издании перечислили участников торжественного мероприятия на Красной площади Москвы и назвали наиболее знаковые единицы боевой техники, попавшие в кадр по ходу телетрансляции. Особенно британских журналистов восхитили российские ракетные комплексы и пролёты отечественных бомбардировщиков. Однако наибольший эффект произвели слова Путина о «недобитых карателях». В связи с этим высказыванием в The Times припомнили и другие выражения лидера РФ. Например, речь президента о «красных линиях», которые лучше не переступать противникам России.

Читатели оценили публикацию издания. Некоторые из них подчеркнули красоту парада, другие потребовали от критиков Москвы помнить, какие потери понёс советский народ в годы войны.

Мы должны помнить, что русские пострадали больше, чем кто-либо из союзных наций во Второй мировой войне. Можно утверждать, что только из-за них Гитлер был окончательно побеждён, — написал один из комментаторов.

Другой читатель отметил ум Владимира Путина и его резкость.

Может, у России и не так много денег, но её лидер умён и резок. А ещё в России готовят отличных инженеров, пока мы отправляем нашу молодёжь изучать оттенки гендеров, — заявил британец.

Ранее научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв объяснил, кому президент РФ Владимир Путин адресовал слова о недобитых карателях.