Прокуратура ДНР начала проверку данных по участию Протасевича в «Азове»

https://static.news.ru/photo/138465de-ce9a-11eb-a29b-96000091f725_660.jpg Роман Протасевич Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Сотрудники прокуратуры самопровозглашённой Донецкой народной республики начали проверку по факту распространения сведений, согласно которым задержанный в минском аэропорту основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был участником украинского националистического батальона «Азов». Об этом в среду, 16 июня, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Информацию передаёт ТАСС.

Против бойцов «Азова» также возбудили уголовные дела власти России. В ДНР, как сказал глава самопровозглашённой республики, проверка данных о Протасевиче уже началась.

Он находился в батальоне в районе посёлка Широкино на Мариупольском направлении. Какие были преступления, и есть ли об этом свидетельства или доказательства, после этого будет принято решение о заведении уголовного дела, — добавил политик.

К настоящему моменту уголовное дело против Протасевича заведено в ЛНР. Местная прокуратура сообщила о готовности предоставить белорусским коллегам всю имеющуюся информацию.

Согласно законодательству ЛНР Протасевичу грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее глава самопровозглашённой ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Протасевич, участвовавший в действиях украинского батальона «Азов», и подобные ему люди должны понести суровое наказание.