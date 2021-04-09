Принц Гарри вернётся в Британию на похороны дедушки

https://static.news.ru/photo/5703b064-994b-11eb-947c-96000091f725_660.jpg Фото: POOL/Reuters

Принц Гарри намерен вернуться в Великобританию, чтобы проститься с дедом, принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским. Пока неизвестно, присоединится к нему его супруга, герцогиня Сассекская Меган Маркл или нет, пишет Daily Mail.

Гарри сделает всё возможное, чтобы вернуться в Великобританию и остаться со своей семьей. Ему не нужно больше ничего, кроме как быть рядом со своей семьёй, и особенно со своей бабушкой, в это ужасное время, - отметил источник, близкий к Сассексам.

Как отмечает издание, Гарри может столкнуться со сложностями при пересечении границы из-за коронавирусных ограничений. Поскольку он проживет сейчас в США, то по закону, он должен будет пройти обязательный пятидневный карантин. После чего он сможет выйти на публику при условии отрицательного результата теста.

Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер 9 апреля на сотом году жизни. В браке с Елизаветой II он прожил более 70 лет. В связи с его кончиной в стране был объявлен национальный траур. Государственные флаги будут приспущены вплоть до похорон принца. Их дата пока не называется. В этот период не будут приниматься законы, поскольку овдовевшая королева отложит государственные дела, сообщал NEWS.ru.