Принц Гарри сравнил жизнь в королевской семье с зоопарком

https://static.news.ru/photo/d5fbfc02-b4a1-11eb-add6-96000091f725_660.jpg Принц Гарри Фото: Cbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Гарри в разговоре с актёром Даксом Шепардом, ведущим подкаст Armchair Expert, рассказал о жизни в королевской семье, сравнив её с пребыванием в зоопарке. Его слова передаёт CNN.

По словам принца, британская пресса делает всё возможное для того, чтобы жизнь в королевской семье была чем-то средним между нахождением животного в зоопарке и бытованием главного героя картины «Шоу Трумэна», который не понимает, что живёт внутри огромного телепроекта, где каждый его шаг записывается.

Также герцог Сассекский рассказал, какую травму может нанести воспитание в семье монархов. Как заметил принц, он испытал много боли, как и его родители. Поэтому собирается прервать этот цикл и не доставлять аналогичные страдания своим детям.

В любом случае на генетическом уровне передаётся много боли. И поэтому мы, родители, должны сделать всё, что в наших силах, и сказать ребёнку: «Ты знаешь, что случилось со мной, а я буду следить, чтобы подобного не произошло в твоей жизни», — подчеркнул Гарри.

Кроме того, он отметил, что долгое время проходил через внутреннюю борьбу, выполняя работу «члена королевской семьи». Гарри подчеркнул, что ему не нужна была эта работа, он не хотел заниматься чем-то подобным.

Посмотрите, что такая жизнь сделала с моей мамой, — добавил принц.

Ранее Гарри написал предисловие к книге «Больница у холма», в котором эмоционально высказался о гибели своей матери, принцессы Дианы. Он поделился своей болью по поводу утраты леди Ди, однако читатели британского издания Daily Mail разозлились на члена монаршей семьи.