Принц Гарри два часа разговаривал с братом и отцом после похорон Филиппа

https://static.news.ru/photo/27aec8f4-a0ca-11eb-96fc-96000091f725_660.jpg Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Принц Гарри после похорон деда — герцога Эдинбургского Филиппа — проговорил около двух часов с братом и отцом в Виндзорском замке.

Как сообщило издание Sun со ссылкой на источники, все трое после церемонии похорон встретились в замке, чтобы провести время вместе, вдали от камер.

Церемония погребения супруга королевы Великобритании Елизаветы II, с которым они прожили в браке более 73 лет, прошла 17 апреля. Но ранее стало известно, что Филиппа похоронили временно. Родственники подождут смерти королевы и похоронят их вместе в усыпальнице Мемориальной часовни короля Георга VI.

Принц Гарри встретился с Уильямом и Чарльзом впервые после скандального интервью, которое они дали с его супругой Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри.

Пока рано, но можно надеяться, что это тот первый шаг, которого бы хотел Филипп, — заявил изданию источник.

Другой собеседник газеты уверен, что они вообще не обсуждали интервью и решение Гарри и Меган выйти из королевской семьи. Он отметил, что братья поговорили «душевно», и это дало возможность «Чарльзу присоединиться к ним, когда все остальные ушли».

Ранее NEWS.ru писал, что герцогиня Кембриджская посетила в субботу, 17 апреля, похороны принца Филиппа с мужем принцем Уильямом. Кейт Миддлтон надела траурный наряд чёрного цвета и роскошное колье из коллекции Елизаветы II.