Принц Чарльз откроет полевой госпиталь по видеосвязи

https://static.news.ru/photo/0db49108-757a-11ea-aaa7-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoemann/SVEN SIMON/Global Look Press

Наследник британского престола принц Чарльз поучаствует в открытии полевого госпиталя не выходя из дома. В этом сыну королевы Елизаветы II, который находится в Шотландии, помогут современные технологии.

Госпиталь оборудовали в выставочном центре ExCeL в Лондоне. В нём разместили порядка 500 больничных коек с аппаратами искусственной вентиляции лёгких и кислородом. В случае необходимости в экспоцентре смогут выставить до нескольких тысяч кроватей, отмечает CNN.

Принц также скажет несколько слов в честь всех тех, кто неустанно работал над созданием нового медицинского учреждения, и людей по всей Великобритании, которые продолжают оказывать помощь на передовой тем, кто пострадал от коронавирусного кризиса, — сказано в заявлении Кларенс-хаус.

Принц Уэльский находится в доме в Абердине, где некоторое время провёл в самоизоляции из-за заражения COVID-19. Свой опыт сын Елизаветы II назвал странным и разочаровывающим, посетовав на то, что не мог видеть родных и друзей, писал NEWS.ru.