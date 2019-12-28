https://static.news.ru/photo/ff758cfa-88c6-11e9-9de6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Суд на Кипре признал гражданку Великобритании виновной в нанесении ущерба обществу. Летом девушка заявила, что стала жертвой группового изнасилования, совершённого израильтянами.

Следствие выяснило, что британка решила отомстить за то, что её сняли на видео во время секса. У девушки начался курортный роман с 21-летним гражданином Израиля по имени Сэм. Молодые люди занялись любовью, а друзья парня записали происходящее на камеры мобильных телефонов. Спустя пару дней британка обратилась в полицию, заявив об изнасиловании, пишет Daily Mail.

British woman, 19, is found GUILTY of lying that she was gang-raped by 12 Israeli men in Cyprus https://t.co/roMmcER3FK — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) December 30, 2019

ДНК-тесты показали, что у трёх из 12 задержанных израильтян был сексуальный контакт с истицей. Все молодые люди утверждали, что занимались сексом с девушкой по обоюдному согласию. Правоохранители изъяли их смартфоны и нашли пикантные съёмки. Полицейских насторожило поведение британки, которая спустя день после предполагаемого изнасилования отдыхала у бассейна и не выглядела подавленной. Позднее всех задержанных граждан Израиля отпустили без предъявления обвинений.

Как писал NEWS.ru, некоторые из тех, кого девушка обвинила в групповом изнасиловании, являются несовершеннолетними.