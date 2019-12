Следствие выяснило, что британка решила отомстить за то, что её сняли на видео во время секса. У девушки начался курортный роман с 21-летним гражданином Израиля по имени Сэм. Молодые люди занялись любовью, а друзья парня записали происходящее на камеры мобильных телефонов. Спустя пару дней британка обратилась в полицию, заявив об изнасиловании, пишет Daily Mail.

British woman, 19, is found GUILTY of lying that she was gang-raped by 12 Israeli men in Cyprus https://t.co/roMmcER3FK