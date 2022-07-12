При обстреле ВСУ Новой Каховки был уничтожен склад с гуманитарной помощью для местных жителей, сообщила начальник центра гуманитарной помощи Наталья Заря, передает ТАСС. По ее словам, на складе находилось около 35 тонн гуманитарной помощи.

Склада просто нет — ни продуктов питания, ничего, все сгорело. Для города это было очень важно, так как у нас ни пенсии, ни заработные платы не получает никто. Оставалось на складе после последнего получения гуманитарной помощи около 35 тонн, это все полностью сгорело,сказала она.

Заря добавила, что продовольствие на складе предназначалось не только жителям города, но и военнослужащим и людям из окрестных деревень.

Удар по Новой Каховке был нанесен украинскими войсками накануне: ВСУ применили РСЗО Himars производства США. По последним данным, погибли семь человек и еще около 60 получили ранения.

Глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев предположил, что число жертв и пострадавших еще может возрасти, поскольку множество людей остаются под завалами, а также заблокированными в своих жилищах. Он также заявил, что удар по городу был нанесен по приказу президента Украины Владимира Зеленского.