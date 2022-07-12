При обстреле Новой Каховки уничтожен склад гуманитарной помощи При обстреле Новой Каховки уничтожен склад с 35 тоннами гуманитарной помощи

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

При обстреле ВСУ Новой Каховки был уничтожен склад с гуманитарной помощью для местных жителей, сообщила начальник центра гуманитарной помощи Наталья Заря, передает ТАСС. По ее словам, на складе находилось около 35 тонн гуманитарной помощи.

Склада просто нет — ни продуктов питания, ничего, все сгорело. Для города это было очень важно, так как у нас ни пенсии, ни заработные платы не получает никто. Оставалось на складе после последнего получения гуманитарной помощи около 35 тонн, это все полностью сгорело, — сказала она.

Заря добавила, что продовольствие на складе предназначалось не только жителям города, но и военнослужащим и людям из окрестных деревень.

Удар по Новой Каховке был нанесен украинскими войсками накануне: ВСУ применили РСЗО Himars производства США. По последним данным, погибли семь человек и еще около 60 получили ранения.

Глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев предположил, что число жертв и пострадавших еще может возрасти, поскольку множество людей остаются под завалами, а также заблокированными в своих жилищах. Он также заявил, что удар по городу был нанесен по приказу президента Украины Владимира Зеленского.