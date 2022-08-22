При обстреле Энергодара украинскими войсками погиб человек

Фото: РИА Новости

Энергоблок №2 Запорожской АЭС в Энергодаре

Украинские войска открыли артиллерийский огонь по Энергодару в Запорожской области, один мирный житель погиб и еще один получил ранения, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. По предварительным данным, обстрел велся из американского дальнобойного оружия.

Зафиксированы удары по району ТЭС, предварительно, из американского дальнобойного артиллерийского вооружения, один мирный житель погиб, ещё один получил осколочное ранение груди, за его жизнь борются медицинские специалисты, — рассказал собеседник агентства.

На данный момент администрация не обладает сведениями о пострадавших, а также о повреждениях гражданской инфраструктуры.

20 августа член главсовета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины обстреляли Запорожскую АЭС из артиллерийских орудий. По его словам, удар также был нанесен из дальнобойного оружия, поставленного на Украину западными странами. Кроме того, сразу после артудара по ЗАЭС украинские военные начали обстрел пригорода Энергодара.

Ранее Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо о провокациях Киева в отношении Запорожской АЭС. В нем утверждалось, что ВСУ планируют провокацию, а «США продолжают хранить молчание по поводу объективных данных об обстрелах и о ситуации на АЭС, таким образом поощряя безнаказанность киевского режима и внося вклад в возможную катастрофу в Европе».