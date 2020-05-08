Президентские выборы в Польше отложили на неопределённый срок

https://static.news.ru/photo/46389806-9287-11ea-ba5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Выборы президента отложены в Польше из-за пандемии коронавируса. Дата проведения голосования пока не называется.

Срок полномочий действующего главы государства Анджея Дуды истекает летом 2020 года. В связи с этим выборы нового президента должны состояться весной.

Первоначально они были намечены на 10 мая. С распространением коронавируса оппозиция требовала изменить дату голосования, утверждая, что в условиях пандемии нет возможности нормально к нему подготовиться. Официальные лица, в свою очередь, до последнего утверждали, что оснований для переноса выборов нет. Однако допускали вариант проведения голосования заочным способом.

В настоящее время чиновники различного уровня называют разные даты проведения выборов. Большинство из них склоняются к тому, что плебисцит может состояться в июне.

На пост президента Польши претендуют десять кандидатов, включая действующего главу государства Анджея Дуду, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Сенат Польши отклонил законопроект о дистанционном голосовании на выборах президента. Кроме того, законодатели напомнили, что в соответствии с конституцией страны дата голосования может быть перенесена не более чем на две недели.