https://static.news.ru/photo/45ab2330-719f-11ea-b28b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Piotr Twardysko-Wierzbicki/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Назначенные на май президентские выборы в Польше могут быть перенесены на более поздний срок в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил действующий глава государства Анджей Дуда.

Если эпидемия будет бушевать и мы будем всё время придерживаться ограничений, которые действуют на данный момент, то я думаю, что эти сроки выборов не удастся сохранить, — сказал он в эфире Польского телевидения.

Первый тур выборов президента Польши намечен на 10 мая. Из-за пандемии избирательная кампания в стране фактически заморожена. Многие политики и большинство избирателей склоняются к мысли о необходимости переноса выборов.

Ранее NEWS.ru писал, что в связи с коронавирусом нижняя палата польского парламента (сейм) изменила режим работы. Большинство депутатов перешли на дистанционное исполнение своих обязанностей.

В мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч. Согласно последним данным, в России 1534 случая коронавирусной инфекции, свыше 1000 заразились в Москве. Выздоровели 64 человека, скончались 8.