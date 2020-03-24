Нижняя палата польского парламента (сейм) изменила правила работы на период введённого в стране режима эпидемии. Большая часть депутатов будет осуществлять свои рабочие обязанности удалённо.
Подробности новых правил раскрыла спикер сейма Эльжбета Витек,
Ранее в Польше был введён режим эпидемии. Власти страны закрыли границы для иностранцев, восстановили пограничный контроль в отношении стран Шенгенской зоны и ограничили перемещение людей по улицам. Все развлекательные заведения и точки общепита прекратили свою работу. При этом президентские выборы, назначенные на 10 мая, польские власти пока не собираются переносить, сообщал NEWS.ru.
По последним данным, коронавирусную инфекцию в Польше выявили у 774 человек. Девять заболевших скончались.
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