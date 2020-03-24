https://static.news.ru/photo/54f49460-6ddb-11ea-a929-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kancelaria Sejmu / Łukasz Błasikiewicz/marszalek.sejm.pl

Нижняя палата польского парламента (сейм) изменила правила работы на период введённого в стране режима эпидемии. Большая часть депутатов будет осуществлять свои рабочие обязанности удалённо.

Подробности новых правил раскрыла спикер сейма Эльжбета Витек, передаёт РИА Новости. Начиная с пятницы, 27 марта, на заседаниях будут присутствовать только депутаты, делегированные фракциями. Остальные будут наблюдать за заседанием удалённо. Голосовать парламентарии также смогут удалённо по процедуре, которую им разъяснят в инструкции. Витек отметила, что новые правила распространяются как на пленарные заседания, так и на встречи парламентских комиссий.

Ранее в Польше был введён режим эпидемии. Власти страны закрыли границы для иностранцев, восстановили пограничный контроль в отношении стран Шенгенской зоны и ограничили перемещение людей по улицам. Все развлекательные заведения и точки общепита прекратили свою работу. При этом президентские выборы, назначенные на 10 мая, польские власти пока не собираются переносить, сообщал NEWS.ru.

По последним данным, коронавирусную инфекцию в Польше выявили у 774 человек. Девять заболевших скончались.