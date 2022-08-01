Президент Сербии прибыл в Генштаб Вучич прибыл в Генштаб на фоне напряжённости на севере Косово

Фото: predsednik.rs

Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич вечером 31 июля прибыл в генштаб. Визит главнокомандующего состоялся на фоне напряжённости на севере Косово и Метохии, сообщают «Вечерне новости».

Президент Сербии и верховный главнокомандующий нашей армии прибыл в генштаб армии Сербии, — отмечается в сообщении.

Днем 31 июля Вучич заявил, что полиция самопровозглашённого Косово в полночь 1 августа начнет операцию на севере края. Он предупредил, что будет перекрыт въезд гражданам с личными документами, которые выдали власти Сербии. Также планируется акция по перерегистрации автомобилей на номера «республики Косово».

В Косово вечером 31 июля закрыли административную линию для пассажирского движения и транспорта на пунктах перехода «Брняк» и «Ярине», трассы по направлению к КПП стали блокироваться. На баррикадах в районе КПП «Ярине» в ходе инцидента получил травмы один местный серб. Его госпитализировали в клинический центр города Косовска-Митровица.

Полиция в Косово также заявила о выстрелах в сторону ее сотрудников, пострадавших не оказалось.

Ранее стало известно, что премьер самопровозглашённого Косово Альбин Курти обвинил Александра Вучича и официальный Белград в напряженности на севере края. По его словам, акции у КПП были спланированы и подстрекались сербской стороной. Нелегальные структуры, прежде чем началась выдача документов на въезд и выезд из Косово, блокировали трассы, что было запланировано заранее, сказал Курти.