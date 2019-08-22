https://static.news.ru/photo/4411eccc-c50e-11e9-aea1-fa163e074e61_660.jpg Серджо Маттарелла Фото: Roberto Monaldo.Lapress/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Итальянский президент Серджо Маттарелла даёт политическим партиям время провести переговоры о создании нового большинства в парламенте.

Об этом он заявил после завершения первого тура переговоров о возможностях преодоления правительственного кризиса, передаёт канал Rai News 24 . Сейчас у партий появится время на то, чтобы обсудить формирование нового правительства. Кроме того, президент назначил новые консультации по этому вопросу.

Мне сообщили, что начаты переговоры, обратились с просьбой дать время на дополнительное выяснение условий для формирования парламентского большинства, — рассказал он.

Новый раунд консультаций состоится 27 августа. В его ходе будут обсуждаться результаты переговоров.

20 августа News.ru писал, что президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра Джузеппе Конте. Их беседа длилась около 15 минут.