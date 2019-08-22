Итальянский президент Серджо Маттарелла даёт политическим партиям время провести переговоры о создании нового большинства в парламенте.
Об этом он заявил после завершения первого тура переговоров о возможностях преодоления правительственного кризиса, передаёт канал
Мне сообщили, что начаты переговоры, обратились с просьбой дать время на дополнительное выяснение условий для формирования парламентского большинства, — рассказал он.
Новый раунд консультаций состоится 27 августа. В его ходе будут обсуждаться результаты переговоров.
20 августа News.ru писал, что президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра Джузеппе Конте. Их беседа длилась около 15 минут.