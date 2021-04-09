Президент Чехии заявил о готовности привиться «Спутником V»

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Президент Чехии Милош Земан заявил в интервью телеканалу Blesk, что полностью доверяет российскому препарату «Спутник V» и готов привиться им, если ему потребуется ревакцинация.

Пока что десятки экспертов оценивают Sputnik как высокоэффективную вакцину, и мне ничего неизвестно о противоположных мнениях, — сказал чешский лидер.

Земна добавил, что готов поддержать «Спутник V», как и американскую вакцину Pfizer, которой сам привился некоторое время назад. При это отметил, что в других вакцинах не столь уверен.

Среди граждан Чехии, которые намерены привиться от коронавируса о желании получить именно российский препарат заявили 46,6%. Большинство из них — мужчин в возрасте от 60 до 75 лет, сообщает издание Mladá fronta DNES, по заказу которого проводилось исследование.

Как ранее писал NEWS.ru премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что власти Евросоюза не способны обеспечить республику вакцинами от коронавируса, «косвенно вынуждая» её прибегать к переговорам с Россией о поставках «Спутника V». Он также посетовал на то, что у ЕС нет единого мнения по вопросу распределения вакцина на территории сообщества.