Президент Чехии пересядет в инвалидную коляску из-за проблем с ногами

https://static.news.ru/photo/40368314-9ac4-11eb-849a-96000091f725_660.jpg Фото: CTK Photo/Michal Kamaryt/Global Look Press

Президент Чехии Милош Земан принял решение передвигаться на инвалидной коляске. Причиной стали его больные ноги, рассказал сам глава государства.

О проблемах с ними политик в последние годы неоднократно рассказывал в СМИ. Тем не менее о намерении пересесть в коляску до последнего не упоминал, ожидая вердикта врачей, передаёт телеканал Blesk.

Будут исцелены эти ноги или нет? Если будут, тогда бессмысленно пересаживаться в инвалидную коляску. Если же вердикт врача — инвалидная коляска, тогда зачем заставлять отличных охранников тащить меня, помогая мне идти, если можно просто сесть в кресло? — объяснил свои мотивы Земан.

По его словам, он уже сейчас передвигается в инвалидной коляске в загородной резиденции и время от времени в президентском дворце в Пражском граде.

По словам президента, если 28 октября в Пражском граде состоится празднование очередной годовщины образования Чехословакии, отменённое из-за пандемии коронавируса в 2020 году, то традиционную церемонию награждения орденами и медалями граждан республики он проведёт сидя.

Ранее, как писал NEWS.ru, Земан заявил, что полностью доверяет российскому препарату от коронавирусной инфекции «Спутник V» и готов привиться им, если ему потребуется ревакцинация.