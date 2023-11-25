«Преодолеть стереотип»: ряды ВСУ «освежат» с помощью женщин Госсекретарь МО Дараган: Украина увеличит число женщин-командиров на передовой

Фото: МО Украины

Руководство страны в рамках развенчивания гендерных стереотипов планирует увеличить количество женщин в должностях командиров рот на передовой, сообщила госсекретарь Минобороны Украины Людмила Дараган. По ее словам, опубликованным пресс-службой ведомства, всем уже давно понятно, что представительницы прекрасного пола могут воевать наравне с мужчинами, теперь осталось принять тот факт, что женщина может успешно командовать.

У нас сегодня определенный перекос. Есть много женщин в должностях финансисток, работниц кадровых подразделений, юристок, но мы фактически не имеем женщин в должностях командиров хотя бы уровня роты. К сожалению, пока это вопрос исключительно стереотипов. Мы уже прошли стереотип о том, что женщина не может воевать. Теперь нужно преодолеть стереотип «женщина не может командовать», — отметила Дараган.

Согласно данным Министерства обороны страны, в ВСУ сейчас служат около 43 тыс. женщин, что примерно на 40% больше, чем в 2021 году. Украинки участвуют в боевых действиях на юго-востоке Украины, самые распространенные специальности — парамедики, связисты, психологи и снайперы. Кроме того, недавно бойцы ВС РФ взяли в плен солдата украинской армии, который оказался беременной женщиной.

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что США заставляют Украину мобилизовать женщин и установить призывной возраст с 17 до 70 лет. По его словам, Запад требует от Киева продемонстрировать мировому сообществу невозможность победы России в украинском конфликте, не считаясь с потерями.