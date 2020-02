Фото: KH via www.imago-images.de/Global Look Press

За сутки пребывания в должности политик заработал не менее €93 тысяч, подсчитали журналисты RND. Кеммерих получит полную зарплату премьера за весь февраль. Основной оклад составляет €16 617 до вычета налогов. Кроме того, мужчине полагаются надбавка в размере €766 в качестве возмещения служебных издержек и семейное пособие в размере €153.