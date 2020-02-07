https://static.news.ru/photo/94660b5a-497e-11ea-ab0a-fa163e074e61_660.jpg Томас Кеммерих Фото: KH via www.imago-images.de/Global Look Press

Победивший на выборах главы ландтага (земского парламента) Тюрингии представитель Свободной демократической партии Германии (СвДП) Томас Кеммерих заявил о решении уйти в отставку с поста премьер-министра федеральной земли.

За сутки пребывания в должности политик заработал не менее €93 тысяч, подсчитали журналисты RND. Кеммерих получит полную зарплату премьера за весь февраль. Основной оклад составляет €16 617 до вычета налогов. Кроме того, мужчине полагаются надбавка в размере €766 в качестве возмещения служебных издержек и семейное пособие в размере €153.

Die politischen Verwerfungen in #ThÃ¼ringen halten auch die Bundespolitik in Atem. Heute Morgen spricht Thomas Kemmerich noch davon, sich an die Arbeit machen zu wollen, am Nachmittag kÃ¼ndigt er an, er werde sein Amt zur VerfÃ¼gung stellen: pic.twitter.com/1N7BKL37L2 — ZDF heute (@ZDFheute) February 6, 2020

Так как однодневный срок пребывания на посту премьера Тюрингии с юридической точки зрения рассматривается как месяц, Кеммерих имеет право на получение компенсации в течение полугода. В первые три месяца политик может рассчитывать на полный месячный оклад и семейную надбавку, в последующие — вдвое меньше. Общая сумма компенсации за шесть месяцев составит €75 468. В совокупности зарплата за февраль и выплаты Кеммериху до конца лета составят €93 005.

Как писал NEWS.ru, член СвДП Томас Кеммерих на выборах получил поддержку правопопулистов из «Альтернативы для Германии» (АдГ), которые неожиданно отказались от своего кандидата в его пользу. Уже на следующий день после победы Кеммериха СвДП сообщила, что тот сложит полномочия премьера Тюрингии, чтобы снять с должности главы ландтага «позорное пятно» поддержки со стороны АдГ.